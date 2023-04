Votre matériel horticole vous attend chez FP Mécanique

Comment s’organise votre journée type ?

Le matin, je m’occupe des devis, réparations et des dépannages. L’après-midi, le magasin ouvre et mon temps se partage entre la vente, les conseils et les réparations. Une chose est sûre, la journée passe très vite quand on fait ce qu’on aime !

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Étant originaire de la région, il était évident pour moi de m’y installer. Quand le bâtiment idéal s’est libéré, j’ai pu réaliser mon rêve en présentant un super showroom !

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

L’écoute, la disponibilité et le service.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

De tout âge, de tout horizon et de tout budget.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Je veux continuer d’être à la pointe de la technologie tout en proposant à notre fidèle clientèle, une gamme d’articles horticoles et des services de qualité.

Le mot de la fin est pour vous !

Venez avec vos idées de transformation. Ensemble, nous trouverons la solution adaptée à vos besoins !