«Nous sécurisons tous types d’événements»

Il s’agit d’une entreprise de gardiennage et de sécurité privée. Nous sécurisons ainsi tous types d’événements privés ou publics et nous effectuons également le gardiennage général.

Pouvez-vous nous en dire plus sur Farco Security ?

J’ai toujours été attiré par le milieu de la sécurité. J’ai donc étudié et suivi différentes formations afin de pouvoir optimiser mes connaissances dans ce milieu. Mais aussi dans l’optique de montrer une image plus large du secteur et casser la caricature que tout le monde se fait lorsque l’on parle du métier.