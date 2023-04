EastPak Transit’R S: l’atout résistant pour voyager?

À moins de vivre en autarcie, la marque EastPak vous évoque rapidement quelque chose. Généralement, les premières images qui nous viennent en tête sont ces sacs à dos fortement plébiscités dans les années 2000. L’entreprise américaine a cependant une histoire bien plus importante puisqu’elle vend ses produits depuis 1952. En axant toujours sa politique sur une promesse : la résistance. Il faut dire que, à l’origine, EastPak fabriquait des sacs à dos et des polochons de type militaire… pour l’armée américaine.

Au niveau du design, nous avons opté pour la version Tarp Black, avec cet effet « plastique/bâche » assez original et moderne. Nous avions cependant peur que la valise prenne facilement des coups et des traces mais, pour l’heure, cette crainte ne s’est pas confirmée. Pour les plus traditionnels ou ceux cherchant encore plus de fantaisies, on trouve d’autres coloris pour ce modèle. Au-delà du look, nous avons surtout découvert un bagage résistant qui peut également s’étendre en fonction des besoins.

En effet, notre long week-end de 4 jours s’est finalement transformé en une petite semaine de 6 jours. Grâce aux deux bretelles présentes, on a pu jouer sur la profondeur du compartiment du dessus et ainsi gagner de la place. Cela nous a permis de faire rentrer tous nos vêtements (avec un peu de mal attention, mais on est de nature à en prendre de trop).

Le produit offre un contenant adéquat (et même plus) à sa promesse de vente, c’est-à-dire un bagage cabine. On a en plus le design et la qualité d’une marque connue pour la résistance de ses sacs. Le tout muni de roulettes fonctionnelles, d’une poignée de bonne hauteur (et de bonne facture) ainsi qu’un système de verrouillage. Bref le compagnon parfait pour un court-long voyage avec une confiance quant à sa résistance. En tout cas, c’est adopté de notre côté au point de déjà lorgner sur les bagages pour la soute.

Prix et disponibilité

La version que nous avons testée, le Transit’R S Tarp Black, est disponible au prix de 170 euros. Un montant finalement assez correct pour la qualité du produit. Il est même possible de gagner 10 euros en optant pour une couleur plus « classique ».