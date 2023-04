Kendji Girac, parrain du Télévie, rencontre Kiara, en rémission d’un cancer des os: «C’est un exemple pour les autres» (vidéo)

Ce samedi 22 avril, RTL tvi propose la soirée de clôture du Télévie, qui a pour parrain Kendji Girac. Un artiste engagé, qui a rencontré la jeune Kiara, actuellement en rémission d’un très agressif cancer des os. Cette rencontre, vous pourrez la découvrir samedi soir, mais aussi dans le Ciné-Télé-Revue qui sort ce jeudi 20 avril. Chaque magazine acheté représentera d’ailleurs un don pour la recherche. Pour directement faire un don, ça se passe ici.

Entre Kendji et Kiara, la complicité s’est très vite installée, comme on a pu le voir en assistant à leur rencontre, qui, on peut vous le dire, sera très émouvante. La force et la combativité de Kiara ne pourront que vous impressionner…