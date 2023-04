Dès lundi, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les hôpitaux namurois

Dès ce lundi 24 avril, le port du masque ne sera plus obligatoire sur les sites hospitaliers namurois.

de videos

Fin mars, la conférence interministérielle (CIM) Santé a levé l’obligation générale du port du masque buccal dans les pharmacies et établissements de soins. Le CHU UCL Namur (Dinant, Mont-Godinne et Sainte-Elisabeth Namur) ainsi que les hôpitaux du CHR Sambre et Meuse (Auvelais et Namur) et la Clinique Saint-Luc Bouge ont décidé de lever l’obligation du port du masque, sauf en cas de symptômes respiratoires ou si le personnel médical ou soignant le demande.