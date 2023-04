Karel Geraerts préface le quart de finale retour contre Leverkusen: «Nous devons croire en nous-même»

Pour arracher la qualification, l’Union devra se montrer entreprenante tout en évitant de trop se découvrir derrière. « Limiter les espaces, c’est quelque chose que nous essayons de faire à chaque match. Ce sera encore plus important contre une équipe comme Leverkusen qui joue avec beaucoup de mouvements et de vitesse. Mais nous voulons nous qualifier et nous devrons aussi penser de manière offensive. Au bout du compte, cela reste un match à onze contre onze entre deux équipes en forme. »

Pour ce duel face à l’actuel 6e de Bundesliga, Geraerts pourra compter sur tout son groupe à l’exception de Lucas Pirard, blessé au dos, et Siebe Van der Heyden, suspendu. Ce dernier devrait être remplacé par le Japonais Koki Machida jeudi. « C’était important pour Machida de jouer contre Seraing pour prendre du rythme. J’ai deux options pour remplacer Siebe et je prendrai ma décision demain (jeudi, ndlr.) », a conclu Geraerts.

« Ce que nous réalisons cette année, c’est très fort », a confié Geraerts mercredi en conférence de presse. « Nous jouons beaucoup de matches à un rythme intense. C’est la seule manière d’aller de l’avant. Cette saison est très bonne mais il reste un mois et demi où beaucoup de choses vont se décider. De mon côté, je reste concentré sur la préparation des matches et je ne fais pas attention à ce qui se dit. Je me sens bien à l’Union et nous verrons ce qui se passe dans les prochaines semaines, que ce soit pour moi ou pour le club. »