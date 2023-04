«C’est improbable que nous n’ayons pas gagné»: Vincent Kompany affiche sa déception après le partage de Burnley (vidéo)

La fête du titre a été reportée pour Vincent Kompany et Burnley, qui ne sont pas parvenus à l’emporter ce mardi contre Rotherham (2-2). Malgré une grosse domination, les Clarets ont été tenus en échec et devront patienter au moins jusque samedi pour être officiellement couronnés en Championship.

« C’est improbable que nous n’ayons pas gagné ici ce soir », a déclaré Vincent Kompany après la rencontre. « Nous avons eu tellement d’occasions. Je suis donc satisfait de notre performance. Nous avons continué à presser et nous nous sommes créé des occasions de différentes manières. Je suis vraiment désolé pour les garçons. Ils ne sont pas récompensés par une victoire. Ils ont concrétisé les occasions les plus difficiles et ont raté les plus faciles. »