Les travaux d’assainissement de la décharge de Limoy à Namur ont démarré

La Région wallonne, au travers de son Plan de relance, a dégagé un montant de plus de 16 millions d’euros pour les années budgétaires 2022-2024 afin de permettre à la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement (Spaque) d’assainir des décharges particulièrement problématiques pour la santé et l’environnement. Des travaux de dégazage et de collecte d’eaux polluées ont déjà commencé à la décharge de Limoy, à Loyers (Namur).

Sept anciennes décharges seront assainies, dont celle de Limoy, à Loyers, qui s’étend sur une superficie de 3,2 hectares. « Nous surveillons une centaine de décharges sur tout le territoire wallon et nous avons identifié celles qui étaient les plus problématiques, en termes de dangerosité, de pollution des nappes d’eau et d’émanation de gaz », explique Valérie Saretto, présidente du conseil d’administration de la Spaque.