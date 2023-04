Master Frites à Schaerbeek, élue meilleure friterie de Bruxelles: «On voit déjà les nouveaux clients arriver»

On peut dire que le succès de cette nouvelle émission de RTL-TVI était au rendez-vous ! Jeudi après jeudi, « La meilleure friterie » ne cessait de cartonner sur le petit écran.

À chaque épisode, le rendez-vous était donné dans une province wallonne (et Bruxelles également) pour aller à la rencontre de deux frituristes. Avec un système de vote, le verdict est tombé : c’est Al Baraque à Frites, à Mouscron, qui remporte cette première édition.

Mais Bruxelles et le Brabant wallon n’ont pas à rougir. Passion Frites, à Chastre, monte sur la troisième marche du podium, quand Master Frites, à Schaerbeek, décroche une belle deuxième place.

Le seul bémol pointé du doigt par le gérant se situe au niveau des votes : aucun de ses clients n’a pu voter. Cependant, comme il le souligne bien, ce problème était présent pour toutes les friteries… Illir regrette aussi que la qualité pure des produits n’ait pas été mise plus en avant dans l’émission.

Quelques jours après l’annonce des votes, le gérant de l’établissement bruxellois se confie sur les polémiques lors de la finale. Illir, de Master Frites, explique à nos confrères que, pour lui, les dés n’étaient pas pipés. Aucune prise n’a dû être refaite et, concernant la sauce par exemple, elle a directement été mise en bocal puis envoyée au jury.

Chacune d’entre elles peut désormais se targuer d’être la meilleure friterie de la province et de la région. « Meilleure friterie de Bruxelles, c’est une magnifique reconnaissance. Tous les visiteurs de la capitale viendront chez nous », déclare le gérant à La DH.

Malgré tout, le patron de Master Frites est pleinement ravi du passage de RTL-TVI et cela contribue déjà à la notoriété de l’établissement : « On voit déjà les nouveaux clients arriver. On a dû repousser l’ouverture de notre nouvelle friterie à Ixelles pour garder nos équipes à Schaerbeek », explique-t-il à La Dernière Heure.