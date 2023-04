Des navires russes déguisés soupçonnés de préparer des sabotages en mer du Nord: des parcs éoliens et des câbles de communications seraient ciblés

La Russie dispose d’une flotte de navires déguisés en chalutiers et bâtiments de recherche dotés d’équipements de surveillance sous-marine pour cartographier des sites en mers du Nord et Baltique et procéder à de possibles sabotages de parcs éoliens et de câbles de communications, affirme un documentaire réalisé par plusieurs chaînes publiques nordiques et qui doit être diffusé mercredi soir.

Ces navires pourraient être utilisés par la Russie «en cas de guerre totale avec l’Occident», affirme ce reportage, le premier d’une série réalisée par les chaînes DR (Danemark), NRK (Norvège), SVT (Suède) et Yle (Finlande).