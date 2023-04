Procès des attentats à Bruxelles: Yassine Atar refuse de s’exprimer devant la cour

L’homme a été mené dans la salle d’audience par une escorte policière bien plus légère que celle de Mohamed Bakkali, dont le témoignage avait eu lieu juste avant. Une fois son identité déclinée, Yassine Atar a d’emblée annoncé qu’il ne répondrait pas aux questions.

Condamné à huit ans de prison au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris pour son aide à l’organisation des attaques, Yassine Atar est le frère d’Oussama Atar, soupçonné d’être le cerveau des attentats à Paris et Bruxelles. Le témoin est également le cousin des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser, l’un à l’aéroport de Zaventem, l’autre à la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016.

«Je n’ai rien avoir avec ce qu’il s’est passé à Bruxelles et je me suis déjà largement exprimé au procès de Paris. La presse a même dit que j’étais un +robinet à parole+», a justifié le témoin. «Si je pensais pouvoir apporter quelque chose, je le ferais, mais j’ai la certitude que mes propos ici n’apporteront rien, ni à la cour, ni au jury. Tout le monde sait déjà ce que j’ai dit à Paris.»

Argument réfuté

La présidente de la cour, Laurence Massart, a réfuté ce dernier argument en affirmant qu’elle était trop occupée sur le procès de Bruxelles pour suivre celui de Paris et que le jury n’avait pas suivi en détail non plus. «Permettez-moi d’en douter», a répondu Yassine Atar. «Si c’est vraiment le cas, vous pouvez lire la presse, ce que j’ai dit a été largement relayé.»