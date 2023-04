Pacte pour un enseignement d’excellence: plusieurs mesures d’aménagement des réformes seront approuvées ce jeudi

Ce nouvel outil de soutien pédagogique a pour objectif de consigner les difficultés d’apprentissage et les programmes d’aide suivis par chaque élève tout au long de sa scolarité. Mais le corps enseignant redoute qu’il entraîne une -nouvelle- surcharge de travail administratif.

A un an des prochaines élections, le gouvernement de la FWB entend à l’évidence apaiser quelque peu la grogne au sein du monde enseignant, lequel est descendu dans la rue à quatre reprises en un peu plus d’un an. Jeudi prochain, les syndicats programment d’ailleurs une cinquième grande manifestation dans les rues de la capitale.