Pro League: le dispositif spécial d’Eleven Sports pour suivre la dernière journée de la phase classique

Comme le prévoit le règlement, les matchs avec enjeux sportifs doivent se jouer à la même heure. Ainsi, sept rencontres vont se dérouler en même temps, ce dimanche à 18h30. Deux autres matchs n’ont plus d’incidence sur la première place, les tickets pour les différents play-offs ou la relégation. Soit Seraing-Westerlo, ce samedi 22 avril à 18h15. Et Saint-Trond – Antwerp, qui se jouera ce dimanche 23 avril à 13h30 . Ces deux matchs seront retransmis sur Eleven Pro League 1.

Pour suivre les rencontres du dimanche soir, Eleven Sports proposera un programme multi-live dès 17h30 sur Eleven Pro League 1. On retrouvera Vincenzo Ciuro et Alex Teklak aux commentaires. Club Brugge – KAS Eupen sera diffusé sur Eleven Pro League 2, tandis que RSC Anderlecht – KV Mechelen pourra être suivi sur Eleven Pro League 3.

Enfin, les autres rencontres non diffusées sur les chaînes linéaires d’Eleven Pro League seront visibles sur le site web et l’application d’Eleven, mais aussi chez les opérateurs télécoms. Pour rappel, le calendrier des Play-offs sera annoncé dimanche soir juste après le verdict de cette 34e et dernière journée de la phase classique.