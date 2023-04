Rachel consternée en revenant de vacances: «À mon retour..»

L’année dernière, Rachel s’est envolée vers les États-Unis pour profiter de l’ambiance New Yorkaise pendant cinq jours. Un laps de temps pendant lequel la Britannique a laissé sa voiture au service Pay To Park. En échange de 61£ (près de 70 euros), on lui promettait de garer et garder sa Golf R-Line en toute sécurité près de l’aéroport de Londres Heathrow.

Sauf qu’en venant rechercher sa voiture, Rachel s’est rendu compte que c’était tout l’inverse. « Avant mon départ, ma voiture était dans un parfait état. À mon retour, elle était sale de partout », explique-t-elle au Mirror. « Elle puait la cigarette. L’odeur était tellement forte que je me suis senti mal en roulant jusque chez moi. »

Qui plus est, la Britannique s’est rendu compte que son compteur affichait 1.600 kilomètres de plus et que trois téléphones inconnus avaient été ajoutés au système. Malgré une plainte déposée auprès du service, Rachel n’a jamais obtenu réparation. Elle a simplement récupéré son argent par l’intermédiaire de sa banque mais pas les coûts engendrés par l’utilisation de son véhicule.

« Cela pourra sembler probablement idiot pour certaines personnes, mais cela a également eu un effet émotionnel sur moi. Je me suis sentie violée », confie-t-elle. « Il a fallu beaucoup de temps pour que ma voiture redevienne la mienne, je me sentais violée. Personne ne devrait avoir à vivre cela. » Contactée par le Sun, la société Pay to Park n’a pas commenté l’histoire de Rachel.