Les tours du Coq à Jemappes seront démolies avant la fin de l’année, annonce le bourgmestre

Un projet important

Le projet qui va être créé consiste en un quartier mixte qui lie logements sociaux et biens privés. Entre 250 et 350 logements pourraient être construits tout en conservant des espaces verts. « Ça sera plus verdoyant et plus qualitatif pour la population et les riverains. C’est donc une évolution positive pour ce quartier important de Jemappes et pour sa population », conclut le bourgmestre montois.