De grandes festivités autour du Play & Relax extérieur des Bastions à Tournai

Du samedi 29 avril au samedi 6 mai, le Shopping les Bastions fêtera les un an de sa zone de jeux extérieure, située du côté du Retail Park du Shopping. Cet espace dédié aux familles et aux enfants est doté d’une tour de 8 mètres de haut et d’un espace de jeux au sol, reliés entre eux par un pont de singe.

Pour ce 1er anniversaire, une série d’animations sur la thématique « Koh Lanta » se dérouleront du samedi 29 avril au samedi 6 mai, de 14h à 18h. Au programme : dégustation d’insectes, ateliers et spectacles de Djembe, stand de grimage, parade inédite et jeu de piste grandeur nature… Un évènement à ne pas manquer pour explorer, partir à l’aventure et profiter d’un moment inoubliable en famille.