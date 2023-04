Tous les matches diffusés sur Proximus, OHL-Standard en gratuit sur VOO...: attention, ce dimanche, ne vous trompez pas de chaîne! (programme complet)

Quelle tension en Jupiler Pro League: qui terminera premier de la phase classique, qui du KAA Gent, du Club Brugge ou du Standard de Liège jouera les Champions Play-offs, quelles quatre équipes participeront aux Europe Play-offs et qui sera le troisième relégué aux côtés du RFC Seraing et du KV Oostende ? Tout se jouera lors de la 34e journée, la toute dernière du championnat régulier.

• KV Kortrijk - Royal Union Saint-Gilloise

• SV Zulte Waregem - Cercle Brugge

• Club Brugge - KAS Eupen

• KAA Gent - KV Oostende

• Charleroi - Genk

Tous ces matchs se joueront dimanche à 18h30.

Deux matchs n'ont plus d'incidence sur la première place, les tickets pour les différents play-offs ou la relégation. Il s'agit des deux parties suivantes :

• RFC Seraing - KVC Westerlo - Coup d'envoi samedi 22/4 à 18h15

• STVV - Royal Antwerp FC - Coup d'envoi dimanche 23/4 à 13h30

Dimanche, Eleven diffusera un programme multi-live depuis les studios du Box-to-Box. Durant ce programme, Vincenzo Ciuro et Alex Teklak passeront de stade en stade, et analyseront tous les moments forts et préfaceront déjà les Play-offs. Ce programme en direct sera proposé sur Eleven Pro League 1 à partir de 17h30.

Club Brugge - KAS Eupen sera diffusé sur Eleven Pro League 2, tandis que RSC Anderlecht - KV Mechelen pourra être suivi sur Eleven Pro League 3.

Cinq matches non diffusés en TV sur une chaîne Eleven : voici où les voir en TV

Tous les autres matchs seront également disponibles sur le site web d'Eleven (www.elevensports.be) et dans l’application Eleven Sports.

Et afin d’offrir à toutes les autres rencontres une visibilité maximale, Eleven va collaborer, à l’occasion de cette 34ème journée, également avec les opérateurs de télécommunications (VOO et Proximus). Les matchs qui ne peuvent pas être vus sur les chaînes linéaires d'Eleven Pro League seront non seulement visibles sur le site web et l'application d'Eleven, mais aussi chez les opérateurs télécoms.

Retrouvez le programme de diffusion complet ci-après :

Proximus diffusera donc les 5 rencontres sur son bouquet payant Pickx Sport +

VOO diffusera OHL - Standard sur son canal gratuit Divertissez-VOO, et Charleroi - Genk sur sa chaîne payante VOO Sport World 1. Les abonnés VOO ne pourront donc voir les 3 autres rencontres (Courtrai - Union, Gand - Ostende et Zulte - Cercle) que via le Multilive proposé sur Eleven Pro League 1.