On recense les ascenseurs d’avant 1958 pour les préserver

Les ascenseurs historiques, c’est-à-dire ceux qui datent d’avant 1958, font partie du patrimoine immobilier culturel de Wallonie. Ils constituent un patrimoine fragile et ne sont pas inventoriés. L’AWAP, l’Agence Wallonne du Patrimoine, a pour mission de protéger ce patrimoine historique.

Dans ce cas, la modernisation peut être conçue sur mesure par le SECT. De plus, une récente modification de la législation accorde un délai supplémentaire de 5 ans pour les ascenseurs dont la valeur historique a été reconnue par les services de l’AWaP au moyen d’une attestation.

Lorsque le propriétaire d’un tel ascenseur souhaite réaliser les travaux de mise aux normes, la sous-commission « Ascenseurs à valeur historique » de la Commission de la Sécurité des consommateurs se réunit et recherche les solutions les plus adaptées et respectueuses en concertation avec les différentes parties impliquées (le propriétaire, le service régional en charge du patrimoine, le SECT, l’expert technique).