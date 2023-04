Ciné-Télé-Revue a visité le plateau de «How I Met Your Father» à l’occasion de la sortie de la saison 2 sur Disney+ (photos)

La sitcom “How I Met Your Father” – pour rappel, série dérivée de « How I Met Your Mother » (« Comment je l’ai rencontrée ») - en est déjà à sa deuxième saison, qui débarque ce 19 avril sur Disney +. A cette occasion, « Ciné Télé Revue » a été invité sur son lieu de tournage, le plateau 23 des studios Paramount situés au 5555 Melrose Avenue à Los Angeles. Il a été construit en 1923 et y ont été mis en boîte, entre autres, la série policière « La Nouvelle Equipe » (« The Mod Squad », 1968-73), mais aussi, « Dirty Sexy Money » et le récent « Grace et Frankie ».

Si vous avez dévoré la saison 1 de « How I Met Your Father », vous allez tout de suite reconnaître les pièces où évoluent les inséparables Sophie, Charlie et Valentina. Leurs interprètes, Hilary Duff que nous avons pu interroger, le Britannique Tom Ainsley, Francia Raisa nous attendaient là-bas pour répondre à nos questions, en compagnie des trois autres comédiens importants du feuilleton, Suraji Sharma et Christopher Lowell, qui jouent respectivement Sid et Jesse, qui sont les meilleurs potes du monde, et Tien Tran alias Ellen, la sœur adoptive de ce dernier. Les inconditionnels le savent : Sid et Jesse vivent edans un appartement qui n’est autre que celui de Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel) et Lily (Alyson Hannigan) dans « How I Met Your Mother ». Aux côtés de ces acteurs, étaient aussi présents les créateurs de la sitcom, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, qui faisaient partie des producteurs exécutifs de « This Is Us », et la réalisatrice Pamela Fryman, qui a mis en scène la majorité de ses épisodes.

Les acteurs et créateurs de la sitcom répondent aux questions des journalistes. - CTR

En plus d’avoir discuté avec ce beau monde, notre correspondant à Los Angeles s’est baladé dans les différentes pièces formant le décor de la série. Parmi elles, un bar avec, à la pompe, une illustre bière belge. Images !

Le salon - CTR

La cuisine - CTR

Notre correspondant au salon - CTR

Une chambre à coucher un peu désordonnée... - CTR