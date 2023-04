Charleville-Mézières : vandalisée, l’école Mozart accueillera ses élèves à la rentrée

Lundi soir, vers 18h45, l’alarme anti-intrusion s’est déclenchée à l’école primaire Franck-Mozart, située dans le quartier de la Houillère alors que l’établissement scolaire est fermé pour cause de vacances. Avertis, les services municipaux se sont rendus sur place quelques minutes plus tard, trouvant l’école déserte et une porte forcée. « Un ou plusieurs individus ont visiblement fracturé la porte d’entrée avant de commettre des actes de vandalisme à l’intérieur des locaux. Plusieurs salles de classe ont été touchées avec du mobilier renversé ou des documents pédagogiques répandus au sol », indiquait ce mardi, un communiqué de la municipalité carolomacérienne.

Véronique Corme, adjointe chargée des affaires scolaires, s’est rendue sur les lieux, rejointe par la directrice de l’école, une patrouille de la police municipale et un agent d’astreinte des services techniques de la Ville qui a procédé à une sécurisation de la porte d’entrée. Malgré les dégradations commises, la Ville indique que l’établissement scolaire devrait pouvoir accueillir ses élèves à l’issue des vacances. Mises en désordres, les trois salles de classes réparties sur le rez-de-chaussée et le premier étage nécessiteront principalement du rangement. La porte a été réparée dans la journée.