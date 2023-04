Bruits de sirène, hurlements et «Olivier Gyrophare»: SDM en total roue libre devant la victoire du Milan face à Naples en Ligue des Champions! (vidéo)

L’AC Milan, vainqueur 1-0 à l’aller, s’est qualifié pour les demi-finales de La Ligue des Champions en partageant l’enjeu 1-1 mardi soir à Naples. Olivier Giroud (43e) a ouvert la marque pour les Rossoneri et Victor Osimhen a égalisé (90e+3). Cette victoire a visiblement grandement fait plaisir à SDM, et c’est le moins que l’on puisse dire !

On peut alors entendre SDM, en total roue libre, s’extasier devant les dribbles de Rafael Leão et le but d’Olivier Giroud, le Français que l’interprète de « Daddy » a surnommé « Olivier Gyrophare » pour l’occasion.