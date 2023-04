Hilary Duff se livre à Ciné-Télé-Revue pour la sortie de la saison 2 de «How I Met Your Father»: «Merci de m’écrire des scènes super embarrassantes!»

Après vous avoir fait découvrir les coulisses , nous livrons maintenant ce que nous a dit la star de « How I Met Your Father », Hilary Duff, qui n’a que 35 ans et déjà près de trente de carrière, puisqu’elle a commencé à tourner des publicités à l’âge de 6 ans. En 2001, la série « Lizzie McGuire » la révélait au monde entier, et lui permettait, quasiment dans le même temps, de se lancer professionnellement dans la chanson. Elle a sorti cinq albums à ce jour. Mais le dossier du jour, c’est la saison 2 de « How I Met Your Father », qui contient vingt épisodes, soit deux fois plus que la première ! La parole à la jolie blonde !

Hilary Duff : C’est super amusant de jouer Sophie ! Et encore plus dans cette nouvelle saison où elle se transforme un peu en mythomane (rires). En même temps, c’est quelqu’un de gentil et de pur, et ça va vraiment être évident dans ces nouveaux épisodes. La première saison ne faisait qu’effleurer cet aspect, mais il va s’imposer de plus en plus. En fait, elle est pleine d’innocence, elle se cherche, elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas et se tape souvent la honte… Rien que d’en parler, j’ai des sueurs (rire) Mais en effet, maintenant, nous tous ici présents connaissons bien nos personnages. On est plus à l’aise avec eux, et donc on peut aller plus loin avec eux, les explorer davantage et leur donner de nouveaux petits traits d’humanité.

Selon vous, à quel moment votre série a-t-elle volé de ses propres ailes, je dirais, et a cessé d’être le spin off de « How I Met Your Mother » ?

En ce moment, on est en plein milieu du tournage de la deuxième saison, donc honnêtement, la première, c’est un souvenir un peu flou (sourire). Le temps passe si vite… Mais pour moi, ce qui rend cette série unique, ce sont ses personnages, que les scénaristes et acteurs n’arrêtent pas de ciseler. Et aucun d’eux n’est le pendant, l’équivalent de l’un ou l’autre protagoniste de « How I Met Your Mother ». Nous n’avons pas notre Ted, nous n’avons pas notre Barney… Évidemment, ici, nous adorons tous les pépites que contient « How I Met Your Mother », son ambiance et la manière dont son histoire est racontée. Nous lui empruntons des choses, évidement, mais nos personnages sont si différents des siens. La version « maman adulte » de Sophie, incarnée par Kim Cattrall, est à l’écran et n’est pas une voix off, comme dans « How I Met Your Mother ». D’une manière générale, je dirais qu’on est un peu plus dans l’époque, un peu plus jeunes dans l’esprit. A-t-on le droit de dire qu’on est jeunes ? (rires)

Sophie habite New York, mais qu’en est-il de vous ? Vivez-vous toujours dans la Big Apple, comme votre compte Instagram, qui porte simplement votre nom, le laisse supposer ?

J’y vivais encore quand j’ai tourné la série « Younger » (de Darren Star, NdR), donc jusqu’en 2021, mais je me suis installée à Los Angeles quand on a démarré « How I Met Your Father ». Honnêtement, New York me manque terriblement. Là-bas, dès que vous ouvrez une porte, c’est la grande aventure ! Et vous avez directement ce que vous voulez ! Je crois que la série reflète bien cela, l’énergie unique de cette ville… Los Angeles n’a pas cela, ici il n’y a que des voitures et des embouteillages.

« Merci les gars de m’écrire des scènes super embarrassantes ! »

Dans le premier épisode de la saison 2, vous chantez… Est-ce que ça va se reproduire ?

Je pense que la production aimerait beaucoup… Mais ce que je voudrais dire, c’est qu’au départ, rien n’était clair par rapport à cette première chanson. Trente minutes avant qu’on ne commence à tourner, je ne savais toujours pas si j’allais devoir faire « Since You’ve Been Gone » de Kelly Clarkson ou « Before He Cheats » de Carrie Underwood. Là, j’ai dit « eh les gars, vous me faites préparer des morceaux avec des voix au spectre hyper-large » (rire). Mais honnêtement, c’est ce genre de chose que je préfère dans la série. Comme je l’ai déjà dit, Elizabeth et Isaac me font faire des trucs super gênants et casse-gueule, mais en même temps, c’est ce qu’un acteur est supposé faire. On doit dépasser la peur d’être ridicule, repousser ses limites, aller plus haut et essayer des trucs. Parfois ça passe, parfois ça casse et on fait marrer tout le monde, mais en tout cas, la peur, quand on tourne, c’est amusant. Parce que tu te sens vivant ! Donc merci les gars de m’écrire des scènes aussi embarrassantes ! Et aussi d’avoir des idées pour Sophie bien meilleures que celles que je pourrais jamais avoir (rires). Elles vont bien au-delà de toutes mes attentes.

Sans vous manquez de respect, on peut dire qu’il y a longtemps que vous êtes dans ce métier. Est-ce qu’on fait les séries aujourd’hui comme on les faisait au temps de « Lizzie McGuire » par exemple ?

Je ne sais pas comment répondre exactement… J’étais une enfant quand je me suis retrouvée pour la première fois sur un plateau, mais je travaillais comme une adulte. Une situation qui m’a préparée pour la suite, en quelque sorte, et est restée gravée dans mon esprit toute ma vie. En revanche, je ne pense pas avoir quelque chose à dire sur le changement du métier. Je ne connais que ma propre expérience. Mais clairement, ce métier a toujours été en mutation. Constamment. Personnellement, je suis juste extrêmement reconnaissante d’avoir pu enchaîner les projets depuis mes débuts. Merci à tous ceux qui ont continué à m’engager (rire). Plus sérieusement, j’ai été particulièrement chanceuse de faire trois séries à succès, à commencer par « Lizzie McGuire » et « How I Met Your Father ». Ces deux-là ne sont pas comparables, mais elles ont le même esprit. Et c’est le genre de fiction qui se tourne très vite, alors que l’enregistrement des épisodes de « Younger » – ma troisième série à succès – prenait des plombes. Je suis hyper-gâtée de faire partie de « How I Met Your Father ». Je n’avais jamais tourné de cette manière, la seule et unique avec laquelle une série comme celle-ci peut être faite. C’est plein de rythme, d’énergie… Je suis si heureuse d’être sur le plateau tous les jours, et d’apprendre encore. Du coup, et je me répète peut-être, je me sens très jeune. Car tout bouge autour de moi

Parlez-nous de votre style vestimentaire dans la série. Est-il proche du vôtre, comme l’était celui de « Lizzie McGuire » ?

Vous faites bien de rappeler que mon look de l’époque avait déteint sur Lizzie (sourire). J’étais très funky, très colorée, alors… Je le suis encore, mais j’ai quand même un peu grandi à ce niveau-là. Dans le look de Sophie, on trouve un peu de moi et même un peu de Lizzie. Mais elle n’a pas un budget illimité pour ses fringues. Elle fait les fripes, les magasins de seconde main. Quand je crée un personnage, j’aime m’attarder sur son style vestimentaire, car la manière dont on s’habille et on se présente fait partie de notre personnalité, et a un lien avec la manière dont on se sent.