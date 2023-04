Un jeune homme viole sa nièce de 6 ans à Hastière

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné mercredi matin un homme né en 2000 à huit ans de prison ferme pour avoir violé et attenté à l’intégrité sexuelle de sa nièce de six ans. Les faits ont été commis entre mars et octobre 2021 à Hastière.

L’enfant a dévoilé les faits qu’elle a subis à son institutrice. Une expertise médico-légale les a étayés. L’ADN du prévenu, provenant de sperme, a par ailleurs été retrouvé sur l’édredon du lit de l’enfant. Enfin, l’analyse du matériel informatique du prévenu a mis en avant des recherches pornographiques impliquant de jeunes enfants.

Le prévenu contestait les faits depuis son interpellation. Le tribunal les a cependant déclarés établis. Dans son jugement, il a notamment tenu compte du mépris affiché par le prévenu à l’égard de sa nièce, de la fragilité de la victime trahie par son oncle, de la personnalité inquiétante du prévenu, de son détachement affiché à l’égard des faits et de l’absence de début d’amendement.

