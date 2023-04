Les Loustics ont fait la fête à Monceau

Cette année, ce n’était pas des œufs à chocolat qu’il fallait trouver mais bien des œufs en coton. Une fois la récolte terminée, tous les enfants se sont retrouvés devant la salle du village pour échanger les œufs et recevoir un sachet de véritables œufs en chocolat.

Pour cette édition 2023, c’est devant l’église de Monceau-en-Ardenne que les organisateurs avaient donné rendez-vous. Lapin Jean a emmené les enfants vers la pleine de jeux pour une véritable chasse aux œufs. Les plus grands, quant à eux, étaient accompagnés de Lapin Freddy. Ils ont cherché les œufs le long d’un chemin.

Avec cette nouvelle formule, plus de problème en cas de fortes chaleurs. Rappelons que l’an dernier à Graide, certains œufs avaient fondu. Un autre avantage est le fait que chaque enfant repart avec la même quantité d’œufs. Il n’y a donc pas de jaloux.

Après un goûter offert à tous les participants, les enfants et leurs parents ont été invités à assister au spectacle « Le four à bois et la caravane passe » par la Compagnie Orange Sanguine.