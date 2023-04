Baromètre de satisfaction de la Stib: les voyageurs de plus en plus satisfaits

Le métro reste le mode de transport préféré des voyageurs. Le score de satisfaction diminue légèrement par rapport à 2021, passant de 7.4 à 7.3, pour revenir à son niveau de 2019. Le tram se maintient lui à son plus haut niveau de 7.2/10. Le bus connaît lui une forte augmentation et rattrape les modes ferrés. Le taux de satisfaction est de 6.9/10.

Parmi les points jugés prioritaires par les usagers, on retrouve les fréquences, le confort, les correspondances, la ponctualité et le temps de trajet. 15 des 22 critères prioritaires obtiennent un taux de satisfaction en hausse par rapport à 2021. La hausse la plus importante, de 0.2 %, est constatée pour quatre critères : les correspondances, le comportement du personnel, le style de conduite et le sentiment de sécurité. Les meilleurs scores concernent la facilité de paiement, avec le sans contact ou l’achat en ligne et dans les différents services de la Stib, le style de conduite du métro et les informations concernant le temps d’affichage.