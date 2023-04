MG Cyberster : Entre excitation et déception

Les nouveautés pleuvent au Salon de Shanghai qui se tient en ce moment, et c’est là que MG a officiellement dévoilé son roadster électrique, qui débarquera en Europe en 2024, à l’occasion des 100 ans de la marque. D’abord, les images. Là, nous sommes enthousiastes. Car on découvre « l’objet » sous plusieurs angles, pour découvrir des proportions décidément très sexy, un intérieur qui semble très bien réalisé et surtout… des portières en élytre. Rien que sur le plan esthétique, franchement, comment de pas aimer cette jolie machine. Et puis il y a les infos…

Pas vraiment light

Dans notre précédent article, nous rêvions d’une base technique façon MG4 : un simple moteur à l’arrière de 200 ch, un poids très raisonnable (pour une électrique) de quelque 1.500 kilos, et par conséquent un comportement étonnant d’agilité. Et bien non. MG vise apparemment une catégorie supérieure, si bien que le Cyberster sera plus comparable à une Mercedes SL (techniquement du moins) qu’à une Mazda MX-5. Jugez plutôt : plus de 4,5 m de long, une version propulsion de 318 ch, une autre à deux moteurs et 4 roues motrices de 536 ch, et des poids respectifs de 1.850 et 1.945 kilos. Bon… Au-moins, la voiture est belle. Et si la logique de la marque est respectée, elle ne sera pas trop chère.