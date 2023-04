Polestar 4 : La lunette arrière, c’est le passé

C’est également à Shanghai, sur les terres de sa maison mère Geely, que Polestar a présenté le quatrième modèle de sa jeune histoire, qui sera aussi le plus puissant. Avec ses deux moteurs électriques, la « 4 » cumule la bagatelle de 544 ch, et pourra donc exécuter le 0-100 km/h en 3,8 secondes. La première chose qui nous laisse perplexe, venant d’un constructeur qui se veut à la pointe, le modèle est équipé d’une batterie de 102 kWh, qui procurerait une autonomie de 560 km. Etonnant, sachant qu’une « simple » VW ID.7 pourrait parcourir jusqu’à 700 km avec une batterie de seulement 86 kWh.

Rétro-vision

Et puis il y a « l’idée design ». Passez la galerie d’images en revue, et revenez nous dire si vous avez trouvé. Gagné, la Polestar 4 n’a pas de lunette arrière. Ce sera donc une petite caméra qui aidera à savoir ce qu’il se passe derrière, en affichant l’image sur le rétro central, cumulant les fonctions d’écran et de miroir. Le miroir, c’est pour voir les passagers arrière. L’écran, c’est pour « offrir un champ de vision bien plus large que dans la plupart des voitures modernes », dit-on chez Polestar. Pour avoir testé ces rétros-écrans dans d’autres marques, on confirme que c’est vrai. En revanche, que ce soit à l’arrière ou dans le cas des rétros latéraux également remplacés par des caméras et des écrans, il est impossible d’apprécier les distances aussi bien qu’avec un miroir. A notre avis, c’est donc un progrès qui n’en est pas un, et qui rejoindra bientôt d’autres fausses pistes technologiques dans les oubliettes de l’automobile.