Porsche Cayenne 2023 : Mise à jour à tous niveaux

La partie la plus visible de cette mise à jour, c’est bien sûr la face avant. Capot et bouclier ont été retouchés, et le Cayenne reçoit aussi de nouveaux phares (avec les 4 petites LED en guise de signature lumineuse) qui le rapprochent notamment de la Taycan. Puisqu’on parle d’elle, la Porsche électrique a aussi eu son influence dans l’habitacle du Cayenne 2023. La planche de bord a en effet été entièrement revue, entre-autres pour recevoir, comme la Taycan, un écran central agrandi (12,6’’), ainsi qu’un écran optionnel supplémentaire devant le passager avant.

Adieu haut de gamme ultra-sportif ?

Ca bouge aussi sous les capots, avec des puissances augmentées pour toutes les versions. Le V6 d’entrée de gamme passe à 353 ch. Dans la version E-Hybrid, ce moteur est assisté par une unité électrique elle aussi plus puissante de 176 ch, ce qui porte la puissante totale à 470 ch. On a aussi augmenté la taille de la batterie (25,9 kWh au lieu de 17,9) pour obtenir une autonomie électrique de 90 km. Le Cayenne S dit adieu au V6 et accueille désormais… le V8 biturbo de 4.0 litres, fort de 474 ch et 600 Nm. Mais c’est là que ça devient moins drôle. Il semblerait en effet que Porsche ait décidé de retirer la version GT (659 ch désormais) du marché européen. Du coup, on craint aussi pour les autres versions, que Porsche distillera au fil des mois selon son habitude, à savoir les GTS, Turbo S et Turbo S E-Hybrid. Il serait étonnant que Porsche en prive le catalogue européen, mais par les temps qui courent, on ne peut s’étonner de rien.