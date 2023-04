Bruxelles se prépare à renforcer la lutte contre les discriminations à l’emploi

Au terme d’une longue séance, la commission des Affaires économiques du parlement bruxellois a donné son feu vert mercredi à une large majorité à un projet d’ordonnance porté par le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI). Ce texte vise à simplifier la mise en œuvre de ces tests pour renforcer cette lutte plébiscitée par une très grande partie de l’échiquier politique bruxellois sur le plan des principes.

Face à ce constat, le ministre bruxellois de l’Emploi propose des tests à ses yeux plus simples et plus proactifs; un «testing» sur place; un renforcement de la protection des inspecteurs; et une collaboration accrue avec Actiris.