Une journée festive sur la transition énergétique à Noville-les-Bois

Plusieurs associations et conseillers techniques seront présents pour répondre à vos questions sur l’énergie, l’isolation ou encore les primes à la rénovation. Il sera également possible de visiter une chaudière à biomasse.

Dès 13h30, des ateliers et conférences rythmeront la journée. Fernel’Impro et le spectacle « Regarde et Raconte… » de Chantal Dejardin animeront la soirée, avant une soirée musicale et festive.