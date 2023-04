19 artistes du Namurois exposent au Beffroi de Namur grâce à Place Ô Arts

Après le Delta de Namur, c’est dans la galerie du Beffroi que l’ASBL Place Ô Arts donne de la visibilité à 19 artistes plasticiens, peintres, photographes et sculpteurs. Depuis ce 18 avril et durant un mois, les artistes exposeront leurs œuvres dans un des lieux culturels et artistiques majeurs de la capitale wallonne.

Parmi les artistes, on retrouvera Marc Antoine, Christian Cadelli, Fabienne Chrystin, Marie-Françoise Dussenne, Françoise Giaiotto, Sophie Ghilain, Francis Giroux, Marianne Grimont, Michel Hanique, David Lasry, LOrka, Madior Dieng, Charles Lemaire, Jacques Moisse, Ana-Belén Montero, Marie Paulus, Stanislaw et Viviane Wéry.