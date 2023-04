Le VB Bar de Mouscron va vibrer au son des guitares à l’occasion d’une nouvelle soirée Rock & Folk à ne pas manquer

Ouvert depuis octobre 2021, le VB est devenu une adresse de référence en matière de vins et de bières de la cité hurlue. Un espace lounge, à l’ambiance feutrée, et proposant des boissons de qualité : voilà le me concept proposé derrière les portes du 58 rue de la Marlière.

Depuis janvier, l’établissement instaure une nouvelle dynamique et s’engage à organiser des soirées à thème chaque mois. Toujours en accord avec leur concept : de la vigne au houblon !