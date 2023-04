Le stationnement temporairement interdit sur une portion du quai de Coronmeuse suite au chantier du tram à Liège

Le stationnement sera temporairement interdit sur une portion du quai de Coronmeuse entre le lundi 24 avril et le vendredi 5 mai. La pose d’éclairages va être réalisée et pour permettre la suite des travaux, plusieurs zones doivent être libérées de tout véhicule.

Du lundi 24 au mercredi 26 avril, le stationnement sur interdit au niveau des numéros 31, 32, 54 et 55. Du jeudi 27 avril au mardi 2 mai, il sera impossible de stationner au niveau des numéros 1, 2, 20 et 21 alors que du mercredi 3 au vendredi 5 mai c’est au niveau des numéros 72, 73, 84 et du garage MG qu’une interdiction de stationnement sera appliquée.