Réforme des retraites en France: «C’est pas des casseroles qui feront avancer la France», dit Emmanuel Macron en Alsace

« Vous me reverrez toujours avec les gens » car « moi ce qui m’intéresse, c’est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre » et « je n’ai pas le droit de m’arrêter », a ajouté le président, en visite dans une usine spécialisée dans la construction en bois à Muttersholtz (Bas-Rhin), où des manifestants tenus à distance l’ont accueilli avec un concert de casseroles.

« Il y a des endroits qui ne sont pas des démocraties, où on se bat pour qu’elle soit restaurée, chez nous on se bat simplement pour qu’elle fonctionne mieux », a ajouté le chef de l’Etat.

En France, les élections « se passent dans un cadre démocratique » et « il ne faut pas non plus derrière que le jour d’après, sous prétexte qu’on n’a pas gagné, on fragilise la légitimité des gens qui sont élus », a-t-il estimé.