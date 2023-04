Mélissa, 46 ans, vit un calvaire à cause de ses tatouages: «J’entre et tout le monde reste immobile, ils ont tous peur» (vidéo)

Bannie des bars, des restaurants et même de l’école de ses enfants. À 46 ans, Mélissa est devenue célèbre malgré elle. Une célébrité difficile à vivre à cause de son addiction aux tatouages. Il faut dire que la mère de famille britannique n’a pas lésiné sur l’encre. Au point d’effrayer ses pairs.

Au Daily Star, la quadragénaire du Pays de Galles explique par exemple son calvaire pour se rendre à la banque où elle est désormais prise pour une… voleuse. « Quand j’entre dans la banque, ils me regardent comme si j’allais cambrioler la banque, ils ont tous peur. On dirait que je vais les voler. J’entre et tout le monde reste immobile, ils ont tous peur. Comme si j’avais envie de cambrioler une banque de toute façon – je me ferais remarquer tout de suite », explique-t-elle