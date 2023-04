«Être jeune en BW», le premier salon de l’information jeunesse s’est tenu à Louvain-la-Neuve

Infor Jeunes Brabant wallon a organisé son tout premier salon de l’information jeunesse, inclusif et entièrement gratuit : « Être jeune en BW » à l’intention des 12 à 26 ans. Une co-organisation avec le Service Jeunesse et le Service Prévention et Cohésion d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et le soutien du Brabant wallon. En effet, depuis la crise sanitaire, les jeunes ont plus de crainte d’aller vers l’autre et d’entrer en contact pour obtenir des réponses à leurs questions. Un cercle vicieux est apparu entrainant des problèmes sans fin d’ordre économique, social, familial, mental, etc…

Selon une enquête de Sciensano réalisée en juin 2021, 15% des jeunes adultes étaient touchés par un trouble dépressif et 16% par un trouble anxieux. Selon le Conseil Supérieur de la Santé, en 2020-2021, près de deux tiers des étudiants se déclaraient être en situation de détresse psychique et un jeune sur cinq aurait eu des pensées suicidaires.

Accès à l’info D’après le Mémorandum du Forum des jeunes 2021, les jeunes désirent un accès à l’information qui les concerne. Ils souhaitent connaître les possibilités en termes d’orientation scolaire, d’emploi, de législation mais aussi en ce qui concerne les thématiques de genre et d’orientation sexuelle, ainsi que les thématiques éco-citoyennes.

Peu importe la question, le projet, les problématiques rencontrées, de nombreuses associations et services étaient présents pour répondre aux questions et/ou donner des pistes pour l’avenir. Que ce soit pour un séjour à l’étranger, pour atteindre l’indépendance financière, pour trouver un job étudiant, pour se renseigner sur la contraception, la vie affective et sexuelle, pour passer le permis de conduire, pour trouver un logement, les jeunes ont pu rencontrer des interlocuteurs qualifiés pour obtenir leurs réponses. Plus de 45 services ont répondu présents. Parmi ceux-ci des services en lien avec l’orientation, les droits, le logement, le travail étudiant, le volontariat, la santé, la sexualité, etc. Ils sont repris sur le site d’Infor Jeunes Brabant wallon . Afin de favoriser l’inclusion du salon « Être jeune en BW », un travail avec l’asbl L’Exception a été effectué. Différents services étaient également présents pour les personnes en situation de handicap.