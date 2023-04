Tentative de meurtre dans un café de Beaumont: «On s’est disputés mais je ne l’ai pas étranglée», soutient Friedrich

Le sexagénaire est poursuivi pour tentative de meurtre, coups et blessures et port d’arme, en l’occurrence un club de golf. Il ne conteste pas les coups mais nie la tentative de meurtre.

Deux versions

Il s’explique : « C’était une relation en dents de scie. Le jour des faits, elle avait beaucoup bu et elle cassait tout dans mon café. Je l’ai finalement mise à la porte de force. Et, à ce moment-là, deux personnes sont entrées pour m’agresser. Un peu plus tard, j’ai entendu du bruit et j’ai cru que mes agresseurs revenaient. Je me suis emparé d’un club de golf pour me défendre… et je me suis rendu compte que c’était la police ».