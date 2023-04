Une collection bohème et intemporelle vous attend chez Impasse Florimont

Je propose à mes clientes des pièces colorées, fleuries et imprimées. La collection est essentiellement bohème et intemporelle. En plus des tailles traditionnelles, je possède également des vêtements grandes tailles.

Après 25 années de travail en tant qu’éducatrice, un problème de santé m’a obligé à me réorienter. J’ai donc choisi d’ouvrir une boutique qui me ressemble car je fonctionne à l’instinct, je n’ai d’ailleurs jamais suivi la mode. L’Impasse Florimont, c’est avant tout une ambiance, un petit univers très particulier. La boutique est un endroit pensé pour rendre hommage à la chanson française et tout particulièrement à Georges Brassens.

Comment s’organise votre journée type ?

Le matin, en arrivant, j’illumine l’impasse. Ensuite, j’allume ma radio et je passe uniquement de la variété française ! Je brûle également de l’encens et tout cela participe à l’ambiance du magasin. Plus tard, je réassortis les vêtements et les accessoires en attendant les clientes.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

J’ai ouvert ma boutique le 1er novembre 2022 dans un très mauvais contexte économique. Étant née ici, il était évident pour moi de concrétiser mon projet dans ma région.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Les Louviérois sont, par nature, chaleureux et participent donc activement à cette formidable aventure humaine. Mes clients, de toutes les cultures, sont remplis de bons sentiments à mon égard. Il y a peu de temps, une dame de nationalité bulgare, m’a gentiment tenu les mains afin de me porter chance. J’ai trouvé cela extraordinaire !

Quelles sont les qualités incontournables d’une bonne commerçante ?

D’après moi, il faut surtout être souriante, empathique, disponible et sociable !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Ma clientèle est composée de personnes élégantes qui aiment se démarquer dans leurs choix vestimentaires sans se ruiner ! Tout cela sans jamais tomber dans l’excès ou le mauvais goût.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

À plusieurs reprises, des clientes sont sorties de la cabine en chaussettes. Comme je vends beaucoup de robes, la situation prête souvent au fou rire !

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

Je les emmènerais au parc de Mariemont en passant par les ascenseurs à bateaux, Keramis, le site minier de Bois-du-Luc, le Centre de la Gravure et le théâtre évidemment.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Garder ma famille, mes amis et mon chien en bonne santé. Et continuer à rire le plus souvent possible !

Le mot de la fin est pour vous !

Je terminerai par une citation de Georges Brassen : « Et si je ne suis pas normal, c’est que je n’en ai pas envie car les normaux sont trop nombreux laissons-les se comprendre entre eux. ».