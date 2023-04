Découvrir la nature grâce aux sorties de Nature Attitude à Habay, Arlon et Neufchâteau

Elles débutent au printemps et se terminent à l’automne. Avec des guides nature diplômés sur Habay, Arlon et Neufchâteau, partez à la découverte de nos richesses. Sur la commune de Habay, à Anlier, Habay-La-Neuve et Habay-La-Vieille, Nature Attitude vous fera découvrir la permaculture le 15 avril, les oiseaux le 23 avril, le merveilleux site du Pont d’Oye le 20 mai, les plantes comestibles et médicinales le 24 juin et en automne, l’écoute du brame du cerf à partir du 23 septembre.

Sur la commune d’Arlon, les balades se tiennent à Waltzing, Freylange, Bonnert et Heinsch pour découvrir respectivement le monde des arbres le 29 avril, les plantes comestibles et médicinales le 6 mai, les fossiles et la cuesta sinémurienne le 13 mai et les marais de la Semois le 4 juin.

La prochaine sortie se déroulera à Waltzing le samedi 29 avril autour du réveil de la nature au printemps et plus particulièrement la vie des arbres, leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, doper l’agriculture, purifier l’air et relancer la biodiversité. La sortie sera guidée par Colette Malvaux, guide environnement nature. Le rendez-vous est donné à la ferme du Lingenthal.

A Neufchâteau, ce sont exclusivement des balades champignons qui sont organisées à l’automne.