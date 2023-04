Une plaque commémorative en hommage à trois résistants inaugurée à Uccle

Cette plaque commémorative fait suite à une interpellation citoyenne et s’inscrit dans le travail de mémoire mené par la commune d’Uccle depuis de nombreuses années et illustre sa volonté de perpétuer le nom et le souvenir de trois résistants.

Le 19 avril 1943, le vingtième convoi ferroviaire quitte Malines et la caserne Dossin à destination d’Auschwitz, avec à son bord 1.631 déportés juifs. Dans un virage de la voie ferrée près de Boortmeerbeek et Louvain, trois jeunes résistants, Youra Livschitz (1917-1944), Jean Franklemon (1917-1977) et Robert Maistriau (1921-2008) parviennent à immobiliser le train, libérant ainsi 236 personnes dont 120 ont retrouvé définitivement la liberté. Youra Livschitz, à l’initiative de cette opération rejetée par le Front de l’Indépendance car jugée trop risquée, est le seul des trois qui le payera de sa vie : il est fusillé au Tir national le 17 février 1944. La plaque commémorative est visible au 247 avenue Brugmann, dernier domicile de Youra Livschitz.