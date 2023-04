Ils récupèrent une double corne de rhinocéros dans un vide-grenier à Namur: le SPF Environnement veut la récupérer

Le parquet de Namur a requis une amende laissée à l’appréciation du tribunal à l’encontre de trois prévenus devant répondre de préventions de mise en vente et d’achat sans dérogation d’une double corne de rhinocéros, ce qui est contraire à la loi sur la protection des espèces sauvages menacées d’extinction. La confiscation de la corne au bénéfice du SPF Environnement est également requise.

Le propriétaire initial de cet objet décoratif a reçu celui-ci en 1959 d’un cousin revenant du Congo. En 2016, cet homme, âgé de 82 ans, déménageait de Namur. Il a fait appel à un vide-grenier et a cédé l’objet litigieux aux deux autres prévenus, car il l’estimait sans valeur. Par prudence, les deux déménageurs lui ont fait signer une convention de cession. Les trois prévenus affirment que l’objet a été cédé gratuitement. Pour être totalement en règle, les deux acquéreurs ont tenté de déclarer l’objet sur le site de la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species). La déclaration a été refusée six mois plus tard et les deux prévenus ont été perquisitionnés, le SPF Environnement estimant que l’objet, qui a été saisi, avait été acquis et était détenu illégalement.