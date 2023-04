Le potentiel d’énergie renouvelable de la mer du Nord dans le viseur de Fluxys

« La mer du Nord a le potentiel de fournir à l’Europe une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », avance Fluxys. « Le déploiement des énergies renouvelables en mer du Nord, y compris l’électricité et l’hydrogène verts issus de l’éolien offshore, ainsi que le captage et la séquestration du carbone, seront essentiels pour atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, comme le prévoient la loi européenne sur le climat et la stratégie ’Net Zero’ du Royaume-Uni », poursuit-il.