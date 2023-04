Les médecins donnaient à Emma moins de 1% de chance de survie: «Cela a été horrible et je sais que je ne serais pas là si ma mère n’avait pas été là»

Emma Doherty avait été prévenue. Le mal dont elle souffrait après une infection ne lui laissait même pas un petit pourcent de chance de survie. Mais forte de son moral et de sa rage de vivre, elle a réussi à inverser la tendance et à survivre. Un vrai miracle.

Pendant 39 jours, Emma n’a pas vu le soleil, ni les nuages. rien. Néant. 39 jours de coma durant lesquels sa famille a été avisée de son état très préoccupant. 39 jours difficiles durant lesquels la famille a dû prendre de lourdes décisions, car en effet, sa maman a dû décider d’éteindre ou non son respirateur artificiel.

Mais aujourd’hui, Emma, âgée de 37 ans, est sortie de l’hôpital et témoigne au Mirror : « Cela a été horrible et je sais que je ne serais pas là si ma mère n’avait pas été là ». Sa santé reste fragile et ses conditions de vie aussi, mais Emma est aujourd’hui en vie. Elle évolue en chaise roulante dans un appartement qu’elle partage avec sa maman.