Emmanuel Macron hué lors d’un bain de foule en Alsace

« On n’a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Un jour vous allez retomber (…) Vous allez bientôt tomber, vous allez voir », lui a lancé un homme aux cheveux gris.

« On est là, on est là ! », « Macron démission », ont scandé des manifestants dans la foule.

« Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place, on va continuer à améliorer les choses sur les conditions de travail », a-t-il également répliqué à une jeune femme qui l’interpellait sur les retraites et la pénibilité.

« J’ai 34 ans, je suis vraiment inquiète. On vous demande une seule chose, un signe d’apaisement, et là vraiment on ne le voit pas », lui a encore dit cette femme.

« On n’en veut pas de ta réforme, qu’est-ce que tu comprends pas là-dedans ? », lui a lancé un autre homme.

« C’est plus une démocratie, l’interdiction de manifester à 10H30 », a dénoncé une autre femme. « Les mots ont un sens », lui a répondu le président.

Certains lui ont cependant exprimé leur soutien. « Tenez bon », a lancé un homme âgé au chef de l’État, qui lui a répondu « ne vous inquiétez pas ».