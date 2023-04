C’est officiel! L’École industrielle et commerciale d’Andenne change de nom et de pouvoir organisateur

La convention de reprise entre la Ville et le nouveau pouvoir organisateur (PO) a été signée ce mercredi 19 avril. L’offre de formation restera inchangée, assurent la directrice et le nouveau pouvoir organisateur.

L’EIC est « une toute petite école » accueillant près de 400 élèves et dispensant entre autres des formations en langues, en gestion, en comptabilité ou en secrétariat médical, en cours du jour et du soir. Cette reprise s’inscrit «dans une volonté d’atteindre une taille critique et d’assurer la subsistance de l’établissement», explique sa directrice Virginie Henriet.