«Weg»: la danse d’Ayelen Parolin s’invite au Théâtre National

Short en lamé, justaucorps rose bonbon, collerette vaporeuse se mettent en mouvement… Ces tenues de fête de « Weg » invitent à une sorte de bal. « Weg » fonctionne sur le dérèglement progressif de la phrase chorégraphique de chaque danseur aboutissant à une cacophonie de gestes et d’attitudes, décomplexée. La danse glisse ouvertement vers un processus d’auto-organisation mais qui est réglé sur les systèmes dynamiques du physicien Pierre C. Dauby.

Huit danseurs et un pianiste investissent la scène du Théâtre National du 19 au 22 avril. Avec sa complice Lea Petra, Ayelen Parolin dévoile huit parcours individuels à travers une polyphonie kaléidoscopique, s’appuyant sur de multiples répertoires de mouvements, extravagante, grotesque, des registres complexes et décomplexés, révélant les fêlures – mais aussi les ressources – de l’être humain.

« En lisant Sapiens de Yuval Noah Harari, j’ai commencé à fantasmer sur l’idée de créer une pièce nourrie d’univers intimes, de dévoilements du soi. J’ai voulu travailler, avec ‘Weg’, sur les fantasmes exubérants qui habitent ce sapiens paradoxal, inconséquent, instable et fragile », affirme Ayelen Parolin. Avec une précision quasi chirurgicale, Ayelen Parolin joue à sa manière d’un entre-deux troublant entre la maîtrise et le refoulé, l’humour et l’élégance.