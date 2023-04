À un an des élections, Les Engagés tirent le bilan d’un gouvernement wallon «pantouflard»

« La Wallonie est aux urgences. Il ne reste même plus un an aux ministres pour se ressaisir, pour accélérer le tempo et atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés afin de redresser la Région et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants », a résumé François Desquesnes, le chef de groupe des centristes au parlement régional.

C’est clair, pour les centristes, « le gouvernement wallon a mis ses pantoufles et tergiverse, étudie, encommissionne et reporte encore et encore ». Et à ce petit jeu, c’est le ministre Philippe Henry, en charge notamment de l’Énergie, du Climat et de la Mobilité, qui décroche la « Pantoufle d’honneur » pour sa « lenteur en matière d’environnement, son retard en matière de mobilité et ses nombreuses annonces éclairs mais sans lendemain en matière d’énergie ».