50 entreprises de la logistique s’engagent dans un Green Deal à Bruxelles pour un transport plus durable

Une cinquantaine d’entreprises et d’acteurs de la capitale ont signé mercredi, en présence des ministres bruxellois de la Mobilité, de la transition économique et climatique, Elke Vanden Brande, Barbara Trachte et Alain Maron, une convention les engageant sur la voie d’une logistique urbaine plus durable.

À travers ce «Green Deal Logistics», la Région souhaite soutenir et valoriser les actions d’entreprises pionnières dans la transition vers une logistique basses émissions. En faisant partie d’un réseau d’acteurs pionniers, les signataires s’inspirent et restent informés des solutions et bonnes pratiques à mettre en œuvre. Ils bénéficient également d’un soutien grâce à un accompagnement individualisé de la Région pour définir et mener à bien leurs engagements. Enfin, leurs actions sont régulièrement mises en lumière par la Région et les autres membres de la communauté (newsletters, évènements, etc.).