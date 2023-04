Le gentleman cambrioleur Arsène Lupin débarque au Théâtre Royal du Parc

Le Théâtre du Parc invite à découvrir le célèbre gentleman cambrioleur sur scène du 3 mai au 3 juin. « Arsène Lupin » de Thibaut Nève et Othmane Moumen font sortir le personnage de Maurice Leblanc de sa retraite. L’intrigue se passe en pleines années folles. Après avoir incarné Passepartout, Chaplin, Scapin, Fantômas, le dieu Hermès, Othmane Moumen se glissera dans la peau d’Arsène Lupin. Il va se retrouver malgré lui entraîné dans une course poursuite et une chasse au trésor.

« Volontairement, au sein de notre écriture autour de ce héros littéraire, nous (Othmane Moumen et moi-même) avons placé l’intrigue au cœur des années 20, en France, entre la Normandie et Paris, époque à laquelle les mouvements féministes éclosent et où notre personnage, déjà quarantenaire, aspire surtout au bonheur d’un foyer tranquille... Mais Lupin reste Lupin ! Lancé à toute vitesse sur les traces du trésor des Rois de France, il se verra malgré lui divisé entre l’amour passion et l’amour raison, parcourra toutes les classes sociales, de la bonne bourgeoisie de province aux artistes cabarettistes des Années Folles, croisant par ailleurs la route d’une certaine Joséphine Baker... », explique Thibaut Nève.

11 interprètes, chanteurs, danseurs et cascadeurs (Julie Dacquin, Christian Dalimier, Damien De Dobbeleer, Manon Hanseeuw, Olivia Harkay, Sarah Lefèvre, Othmane Moumen, Thibault Packeu, Bernard Sens, Laurence Warin et Mehdi Zekhnini) incarnent un petit monde d’honnêtes et de malhonnêtes gens qui s’aiment, se quittent, se mentent, se trahissent et s’épaulent. Le pays sort d’une épidémie de grippe espagnale extrêmement virulente et meurtrière (un peu à l’image de 2023 et du Covid).

« Lupin parle et puis réfléchit, aime et puis se questionne, agit et puis est pris... Mais toujours retombera sur ses pattes. La comédie est le maître mot ! Les scènes s’enchaîneront sans temps mort pour nous faire aimer la vertu et le stupre, le mal et la bonté. Ça courra, ça se vengera, ça rira, ça aimera et surtout ça nous amusera ! », promet Thibaut Nève.