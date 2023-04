Une tromperie dans un jeune couple se transforme en de violentes scènes de coups à Blaton: «J’étais folle amoureuse de lui, je revenais à chaque fois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le premier amour apporte à ceux qui le vivent un sentiment tout à fait particulier. Pour beaucoup, il est difficile de l’oublier. Leïla et Tobias (prénoms d’emprunt) ont respectivement 16 et 15 ans lorsqu’ils se rencontrent. Rapidement, des sentiments naissent entre les deux adolescents. Ils décident d’officialiser leur couple. L’amour fou les anime. Mais après cinq ans de relation, les deux jeunes commencent à se prendre la tête pour des broutilles. Leïla soupçonne une relation extraconjugale de Tobias. Elle souffre du manque d’explication de son amoureux. Ce dernier se montre de plus en plus distant et ne fournit pas d’explication convaincante. Les tensions entre les deux protagonistes s’intensifient…